Dopo quasi 2 anni di stop trionfo a Torino per la scuola di ballo di Nino Del Vecchio

A circa un anno e mezzo di stop, a causa della pandemia tutt'ora in corso, la scuola di ballo diretta dalla maestra Patrizia Del Vecchio, ritorna a far parlare di se dopo il trionfo ottenuto domenica 11 aprile a Torino, in occasione di una competizione nazionale di danza indetta dalla F.I.D.A. e riconosciuta dal C.O.N.I..

Infatti, a sole circa tre settimane di intenso lavoro svolto a scuola, gli allievi partecipanti sono riusciti a portare a Biella ben nove 1°posti, cinque 2° posti, tre 3°posti, due 4° posti, due 5°posti, tre 6°posti e due 7°posti.A tal proposito la maestra, Patrizia Del Vecchio, intende ringraziare pubblicamente tutti gli allievi che hanno partecipato alla competizione e i familiari di alcuni di loro, per l'impegno e il sacrificio dimostrato in questo difficile periodo, dovuto anche alle restrizioni anticovid, che ha permesso di raggiungere rilevanti risultati, portando ancora una volta in alto il nome della scuola e del suo fondatore Nino Del Vecchio.