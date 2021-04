Valle Cervo, fatte brillare tre granate di mortaio della Seconda Guerra Mondiale

Sono state fatte brillare questa mattina i tre residuati bellici rinvenuti la settimana scorsa in Valle Cervo (leggi qui). Le tre granate di mortaio, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e di fabbricazione italiana, erano state scoperte in superficie da un escursionista in una zona isolata delle Selle di Pratetto, a Tavigliano.

L'area era stata prontamente delimitata e messa sotto sorveglianza dalla locale stazione. Ad occuparsi dell'intervento e della bonifica gli specialisti della Brigata Alpina Taurinense. Si presume che il luogo interessato fosse un avamposto dei partigiani durante l'ultimo conflitto mondiale.