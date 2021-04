Fondazione CRB investe sui giovani: 30mila euro per fondo sostegno studio in memoria di Squillario

Trentamila euro per permettere ai bambini e ragazzi di talento ma con difficoltà economiche di valorizzare le proprie potenzialità attraverso lo studio: sono stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta di marzo i contributi relativi al “Bando Squillario”.

Si tratta di uno speciale fondo dedicato alla memoria dell’Avv. Luigi Squillario, storico sindaco e Presidente per 23 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva particolarmente a cuore il tema del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa.

“Come recita il motto da lui fatto incidere all’ingresso di Città Studi i giovani e il sapere rappresentano l’investimento più proficuo – commenta il Presidente Franco Ferraris ­ – per questo la Fondazione ha ritenuto che il modo più giusto per ricordare Luigi Squillario fosse istituire un fondo allo studio dedicato alla sua memoria”.

Il fondo, creato anche grazie al contributo degli Amministratori dell’Ente, contribuirà dunque a dare una chance ai giovani talenti capaci di cambiare in meglio il futuro delle proprie comunità permettendo loro l’accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dalle condizioni economiche.

Le richieste pervenute dal territorio sono state 15 formulate dai diversi Istituti Scolastici e dalle Scuole Paritarie per un totale di circa 34 mila euro e sono state valutate sulla base degli obiettivi strategici previsti dal regolamento del fondo di sostegno e valutati da una Commissione che ha visto la partecipazione attiva dell’Ufficio Scolastico rappresentato dal prof. Agostino Sampietro.

Gli interventi sostenuti saranno in particolare incentrati a raggiungere due grandi obiettivi:

- assicurare uguaglianza di accesso all’istruzione a tutti, soprattutto in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo oggi con la crisi dovuta all’emergenza Covid19;

- permettere alla scuola di mantenere la sua funzione di mobilità ascendente, consentendo a tutti, in particolare ai soggetti che vivono in una situazione di fragilità economica e sociale, di raggiungere gli obiettivi di istruzione più elevati.

“Nostro padre ha sempre messo al centro della sua azione i giovani e il futuro del territorio – raccontano le figlie Attilia e Paola con le quali la Fondazione ha condiviso sin dall’inizio l’idea del bando – ­­­ per lui infatti le esperienze formative in Seminario prima e poi all’Università Cattolica, alle quali aveva avuto accesso in virtù del merito, sono state fondamentali. Per questo riteniamo che avrebbe particolarmente apprezzato questo bando della Fondazione e avrebbe guardato con speranza a ognuno di questi ragazzi e bambini augurando loro un futuro migliore grazie all’istruzione”.

Numerose e interessanti le iniziative proposte a favore di minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni in stato di fragilità economica e sociale per i quali il ricorso massivo alla DAD a causa dell’emergenza sanitaria ha acuito nell’ultimo anno le fragilità familiari.

Tutte le iniziative dovranno essere realizzate tra aprile e dicembre 2021 dando così un supporto operativo immediato ai ragazzi per i quali il fattore-tempo è indispensabile per garantire l’efficacia del contributo.

Tra gli interventi più significativi (il cui elenco è qui riportato integralmente) vanno segnalati i progetti dell’Asilo Infantile Bardi Crida Castellano di Camburzano per il percorso di inclusione con ampliamento dell’offerta di attività extracurriculari; le iniziative dell’Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo-Sandigliano per il progetto “diamoci una mano”; il progetto “Insieme oltre le parole” dell’Istituto San Cassiano; il progetto di miglioramento delle competenze di base per studenti fragili dell’I.I.S. G. E Q. Sella; il contributo alla Scuola dell'infanzia Fondazione Asilo Infantile Aldisio e Bertola di Muzzano per il progetto “Piccoli si nasce, grandi si diventa” e il contributo all’Istituto Comprensivo di Cossato per il progetto “Scuola vicina”. Tutti questi progetti hanno ricevuto il contributo massimo richiedibile pari a 2.500 euro.

“Il Bando Squillario ha fatto emergere necessità vecchie e nuove della scuola alle quali ha saputo dare riposte efficaci e concrete – commenta il Provveditorato – siamo certi che poter contare sulle risorse messe a disposizione dalla Fondazione potrà fare la differenza per molti ragazzi per i quali verranno avviati percorsi di valorizzazione che diversamente non sarebbero stati realizzabili portando in alcuni casi all’abbandono scolastico o alla povertà educativa. La collaborazione tra mondo della scuola e Fondazione Cr Biella si rivela sempre più strategica”.

Fondo Sostegno allo Studio Luigi Squillario

(TOTALE € 30.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 30.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 30.000,00

2.500,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano - Camburzano (BI) per il percorso di inclusione con ampliamento offerta di attività extracurriculari

2.500,00 Istituto Comprensivo 'Cesare Pavese Candelo-Sandigliano' - Sandigliano (BI) per il progetto - diamoci una mano

2.500,00 Istituto San Cassiano - Biella per il progetto Insieme oltre alle parole

2.500,00 I.I.S. G. E Q. Sella – Biella per il supporto e miglioramento competenze di base per studenti fragili

2.500,00 Scuola dell'infanzia Fondazione Asilo Infantile Aldisio e Bertola - Muzzano (BI) per il progetto Piccoli si nasce, grandi si diventa: sostegno ai casi in fragilità socio economica nella scuola dell'infanzia Aldisio Bertola

2.500,00 Istituto Comprensivo di Cossato - Cossato (BI).per il ,Scuola vicina

2.350,00 Istituto Comprensivo di Mongrando - Mongrando (BI) per il progetto superiamo insieme le nostre fragilità

1.750,00 Asilo Infantile di Biella Vandorno - Biella per il Sostegno alle famiglie

1.750,00 Scuola Materna Paritaria Asilo Infantile 'Silvia Rivetti Mazzuchetti' - Vigliano Biellese (BI) per il progetto parole che suonano

1.750,00 Istituto Comprensivo Andorno Micca - Andorno Micca (BI) per il progetto Camminare insieme

1.750,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià - Cavaglià (BI) per il progetto Un mondo d@ scoprire

1.750,00 Istituto Comprensivo Gaglianico - Biella - Gaglianico (BI) per il progetto Crescere insieme - teatro

1.750,00 Istituto Comprensivo 'San Francesco d'Assisi' – Biella per il progetto Cuori fanciulli sul palco

1.600,00 Asilo Infantile Istituto Ambrosetti - Sordevolo (BI) per il progetto - Un futuro per …..

550,00 Istituto Comprensivo di Trivero - Valdilana (BI) per il progetto inclusione scolastica: il benessere come condizione fondamentale per l’apprendimento