Consigli per i giovani in cerca di lavoro che cercano di trovare lavoro durante COVID-19

Trovare un lavoro da giovane è già abbastanza difficile nei momenti migliori, figuriamoci durante una pandemia globale. Ma questo non significa trovare lavoro sia impossibile.

Abbiamo parlato con la dottoressa Mariana Atkins, del Social Impact UWA , che ha valutato un progetto-Mentoring 2 Work - che ha applicato approcci innovativi per affrontare la disoccupazione giovanile a lungo termine.

Sulla base di questi risultati, Atkins offre alcuni consigli per aiutare i giovani nel loro viaggio verso la ricerca di un lavoro.

Ottenere chiarezza sulle vostre aspirazioni e obiettivi

Atkins dice che capire cosa si vuole fare e raggiungere è un primo passo molto importante. Questo significa identificare i tuoi interessi e ciò su cui vuoi lavorare.

"Prendetevi il tempo per fermarvi e riflettere su chi siete e dove volete andare alla fine", dice Atkins.

"Datevi il dono di vedere cos'è che volete dalla vita.

"E ponetevi la domanda, qual è il mio marchio? Per cosa voglio essere conosciuto? Tutto il resto segue da quello.”

Scoprite i vostri punti di forza e le vostre capacità

Atkins dice che dovete identificare i vostri punti di forza in modo da poterli usare a vostro vantaggio.

Dice che un modo utile per farlo è quello di mappare alcune competenze trasferibili che si possono avere.

"Quindi, se avete qualche esperienza di lavoro o avete fatto del volontariato, o anche cose più piccole come lavori da babysitter, mappatele. Queste sono competenze trasferibili", dice.

"Come parte di questa mappatura, identificate le potenziali carriere e quali sono i passi per questi percorsi.

"Suddividetelo in passi fattibili e gestibili che vi portano a quello".

Fate in modo che ottenere il vostro lavoro, il vostro lavoro

Cercare di ottenere un lavoro può essere difficile quanto il lavoro stesso, il che significa che dovete applicarvi diligentemente.

Atkins dice in effetti che dovete fare in modo di ottenere un lavoro, il vostro lavoro.

"Prendete sul serio quel tempo. Prendete del tempo per riflettere su dove volete andare”, dice.

"Ma prendetevi anche del tempo per costruire quelle abilità di ricerca del lavoro, per costruire il vostro curriculum tramite piattaforme professionali come CVmaker, e per praticare le vostre abilità di colloquio".

Trovate la vostra squadra di cheerleader

Atkins dice che un elemento chiave del programma Mentoring 2 Work è l'importanza di costruire una squadra di cheerleader.

Questa squadra di cheerleader è formata dalle persone che possono aiutarvi a svilupparvi personalmente e farvi da mentori durante la vostra carriera.

”Sono quelle reti che avete intorno a voi", dice.

"Chi è la vostra rete di supporto? Chi sono le persone intorno a voi che possono aiutarvi non solo a ottenere un lavoro, ma anche a mantenerlo?

Atkins dice che questa è un'altra cosa che i giovani in cerca di lavoro possono tracciare, aggiungendo che il supporto arriva in molte forme.

"Può essere semplicemente qualcuno con cui potete parlare della vita e di quello che dovete fare nel vostro viaggio per trovare lavoro", dice.