Biella, comunità islamica si attiva per detenuti del carcere: consegnati generi alimentari e di prima necessità

Bel gesto di solidarietà compiuto dall'associazione islamica Al Huda di Biella. In occasione dell'inizio del periodo del Ramadan, tutti i centri della provincia biellese si sono attivati per far pervenire generi alimentari e di prima necessità ai detenuti del carcere di via dei Tigli. Quasi duecento pacchi spesa sono stati consegnati dai rappresentanti dell'associazione, insieme al presidente e consigliere comunale del Pd Mohamed Es Saket.