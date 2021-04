Biella, ecco i punti all'ordine del giorno discussi in consiglio comunale

Si è svolto ieri pomeriggio il consiglio comunale di Biella. Erano cinque i punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con alcune premiazioni rivolte a sportivi e realtà del nostro territorio. Il primo punto relativo all’approvazione “Conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 2020” è stato approvato dopo le relazioni di tutti gli assessori e quasi cinque ore di dibattito. Alla fine ha visto 19 voti favorevoli e 10 contrari.

Il punto numero due di aggiornamento dei lavori pubblici (piano biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici) ha visto 19 voti favorevoli e 8 astenuti. A seguire approvata la “variazione di bilancio” con 19 sì e 8 astenuti. In chiusura di seduta gli ultimi due punti sono stati approvati all’unanimità “nuovo regolamento dei servizi della biblioteca” e “modifica del regolamento Imu”. A causa di motivi tecnici, per via della pandemia in corso, non è stato possibile trasmettere la diretta in streaming. Il prossimo consiglio per la discussione delle interrogazioni e le mozioni sarà convocato martedì 27 aprile.