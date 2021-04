Veglio, approvate le aliquote IMU 2021

Lo 0,90% come aliquota base, e lo 0,575% per le abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.

Questo è quanto ha deliberato il consiglio comunale di Veglio dello scorso 23 marzo in merito all'Imposta Municipale Unica 2021. L'assemblea ha inoltre stabilito che le abitazioni principali e le loro pertinenze godono di una detrazione dall'IMU di 200 euro in rapporto al periodo dell'anno in cui mantengono tale destinazione; che, in caso di più intestatari, ognuno di loro beneficia della detrazione; e che la stessa detrazione si applica agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Approvati dal consiglio i regolamenti, in vigore dal 1 gennaio 2021, che disciplinano il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed il canone relativo all'occupazione delle aree destinate ai mercati appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

Mentre, con delibera i giunta del 26 marzo, l'amministrazione, preso atto dell'assenza di richieste di modifica da parte di cittadini o associazioni entro il termine scaduto il giorno prima, ha adottato il piano di prevenzione della corruzione e di trasparenza relativo al triennio 2021-2023.