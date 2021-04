Pallavolo, bonprix TeamVolley: Vittoria al tie-break a San Maurizio d'Opaglio

Riprende con una vittoria al tie-break a San Maurizio d'Opaglio sul campo del Cusio Sud Ovest Sport il cammino in serie C della bonprix TeamVolley. Dopo oltre un mese di stop forzato a causa del Covid, le ragazze di coach Fabrizio Preziosa sono riuscite ad aggiudicarsi due punti importantissimi al termine di una partita davvero complessa (a tratti rocambolesca), una vera e propria maratona durata 2 ore e 35 minuti. Grande prova di carattere che ha messo in luce l'intenso lavoro svolto in palestra dal team biancoblù in questo lungo periodo pausa agonistica, sia sotto il profilo atletico (con il preparatore Matteo Preden) che tecnico-tattico.

Il sestetto di coach Preziosa inizia il match con il piede giusto, aggiudicandosi agevolmente il primo set. Ma nel secondo qualche scricchiolio di troppo (18 errori punto diretti) permette alla formazione di casa di riequilibrare le sorti della gara. Il terzo periodo è quello che fa da spartiacque, "si può dire che la vera partita sia iniziata in quel momento", ha sottolineato Fabrizio Preziosa al termine della gara. Infatti dal terzo set in poi è completamente cambiato il volto del match, che ha messo in evidenza due squadre che, giocando un'ottima pallavolo si sono affrontate a viso aperto, punto a punto, con qualche passaggio a vuoto ma sempre sul filo dell'equilibrio. Azione emblematica sul 24-23 per Cusio che riesce a chiudere la frazione capitalizzando l'unico set-point a disposizione dopo ben cinque errori di Gaito e compagne che avrebbero potuto portarsi sul 24 pari.

Nel quarto periodo TeamVolley quasi sempre avanti con un piccola sbavatura sul 21 pari, poi 24-22 per le biancoblù che ancora una volta fanno fatica a chiudere il conto, permettendo alle padrone di casa di tener vivo il set fino al tiratissimo.

"Sinceramente non so se il miglior regista di Hollywood sarebbe riuscito a scrivere un copione d'effetto come quello a cui abbiamo assistito nel tie-break – racconta ancora coach Fabrizio Preziosa –. Siamo andati sotto 6-3, c'è stata una palla contestata che avrebbe potuto riavvicinarci sul 6-4 e invece siamo finiti 7-3, punteggio che poteva tranquillamente tagliarci le gambe, e in parte lo ha fatto. Da lì, c'è stato il cambio campo sull'8-3 e poi le padrone di casa hanno dato l'impressione di poter scappare via sul 12-4, invece da quel momento si è innescata una sorta di escalation che ci ha permesso, grazie anche a qualche loro regalo, di rimontare fino al 13-12, con un muro difesa quasi perfetto, e un ottimo filotto di Perissinotto in battuta. Poi ancora 14-12 per loro con due cambi molto importanti nelle nostre fila, perché ci hanno permesso di tornare in parità a 14 con una bella fast chiusa da Gaito e poi per gli ultimi due punti abbiamo giocato a non far cadere il pallone e siamo stati più bravi di loro con un ace fondamentale di Peracino per il 15-14, poi il punto che ha chiuso il match a nostro favore. Non posso fare altro che complimentarmi con le ragazze perché stasera tutte loro hanno dato un contributo importante per portarci a casa questi due punti".

CUSIO SUD OVEST SPORT – BONPRIX TEAMVOLLEY 2-3

Parziali: 19-25; 25-20; 25-23; 23-25; 14-16

TeamVolley: Biassoli 1, Levis 8, Peruzzo 5, Zatta 13, Peracino 11, Gaito 23, Cimma, Gilardi, Perissinotto 9, Biasin 4, Valli 4. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Marco Allorto.