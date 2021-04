Ginnastica artistica, De Mori sfiora il podio e conclude 6°

Sabato 10 e domenica 11 aprile un altro bel fine settimana all'insegna della ginnastica artistica a Biella per Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Biella, impegnata nelle gare individuali Silver di ginnastica artistica femminile. Sabato, il miglior risultato va ad Andrea De Mori, 6° posto a pochi decimi dal podio in categoria LC Junior 3, con una bella gara senza errori. Seguono Vella Benedetta in categoria LC Allieve 3 al 7° posto e Warda Shimi in categoria LC Allieve 2 al 14°.

In categoria LB invece, hanno gareggiato: Alice Veronese, Arianna Baiguera e Alice Fontanella, rispettivamente 13a, 16a e 22a. Domenica, sono scese in campo gara le più giovani atlete societarie, Giulia Begni 21a, Camilla Coda 27a, Uka Klarissa 39a, Giulia Fontanella 41a e Agata Colombo 49a, in categoria LA 3. Si ringrazia la Società Pietro Micca che ha ospitato l'evento. La tecnica Irina Sitnikova e tutto lo Staff societario ringraziano le giovani atlete per l'impegno dimostrato.