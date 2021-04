Fuoristrada, biellesi protagonisti nella prima prova del campionato italiano velocità FOTO

Lo scorso fine settimana ha preso il via il campionato italiano velocità fuoristrada che ha visto tra i numerosi iscritti ben 6 equipaggi biellesi. Sabato giornata di prove cronometrate e prima manche su un terreno asciutto ed un percorso molto tecnico mentre la domenica, dominata dal forte maltempo, ha costretto gli organizzatori a sospendere la gara dopo solo 2 prove speciali che hanno reso il terreno impraticabile. Buone prestazioni per gli equipaggi del team Gazzetta campioni assoluti della stagione 2019.

Ottimo rientro alle competizioni per Manuel Tosetto che ha esordito nella categoria prototipi diesel con una jeep renegade tdi. Si aggiudica il trofeo women in motorsport Serena Rodella su mini cooper s tdi . Ospite a sorpresa della manifestazione il conduttore televisivo Luca Traina che si è complimentato per la tenacia della campionessa biellese. Prossimo appuntamento con la seconda prova a Cingoli nelle Marche il 7 e 8 maggio