Costa d’oro e Maroso d’argento, pioggia di record per la Biogliopesi

Anche con la pioggia, Benedetta Maroso e Emma Costa hanno fatto splendere il sole! Domenica 11 aprile, a Torino, la Biogliopesi ha partecipato con Emma Costa e Benedetta Maroso alle fasi di qualificazione dei Campionati Italiani Juniores m/f che si terranno a maggio presso il Centro Olimpico Militare dell’Esercito a Roma. La prima a salire in pedana è stata Costa. Per l’occasione è scesa di una categoria gareggiando nella categoria fino a 49kg.

“Una categoria insolita per Emma che, bisogna dirlo, il sacrificio per il calo peso è stato importante – spiegano i tecnici - Emma è una ragazza che ha dimostrato, ancora una volta, quanto è caparbia. I duri allenamenti di preparazione uniti al calo peso potevano creare dei problemi ma lei, tirando fuori le unghie ha dimostrato che volere è potere: una gara pressoché perfetta, cinque alzate valide su sei sono davvero tanta roba. Nello strappo ha piazzato un filotto di tre alzate, una più bella dell’altra: 51/53/55 migliorando per ben tre volte il primato regionale di strappo. Lo slancio è stato leggermente più tranquillo perché, l’atleta era ormai giunta al limite con le forze e siamo stati bassi con la partenza a 60 kg fatta in tutta tranquillità come la seconda prova a 64 kg, per i 68 aveva finito la benzina ma, comunque, strada ne era stata fatta parecchio perché i 64 la premiavano con il nuovo primato regionale di slancio e totale. Davvero niente male: 5 nuovi primati e prima classificata di categoria con ottime probabilità di staccare il pass per le finali nazionali”.

Benedetta Maroso quando è in condizione è davvero una brutta cliente per la categoria fino a 59 kg dimostrando ancora una volta il suo valore. “Nell’esercizio di strappo ha sfoderato tenacia e coraggio – sottolineano - La partenza è stata effettuata con il proprio primato personale e regionale, kg 55, portati a casa con facilità grazie anche alla grande concentrazione; in seconda prova 57 kg, bloccati e conquistati grazie alla grande esperienza di gara, non come i 59 kg dove un blackout mentale non li hanno fatti salire oltre l’inguine. Lo slancio è stato davvero emozionante, tentando il: “O dentro, o fuori” Maroso è partita tentando da subito il primato regionale con kg 65, validi seguiti subito dai kg 68 e, ciliegina sulla torta, kg. 70 spettacolari! Per Lei “solo” la seconda posizione ma ben cinque nuovi primati regionali di tutto rispetto. Ora dobbiamo aspettare con pazienza l’esito delle classifiche nazionali, le quali, ci diranno se i Pass delle finali sono stati staccati. Assente Noemi Rossetti, purtroppo i mali di stagione non le hanno permesso di essere presente ma, siamo certi che al rientro sarà agguerrita al punto giusto”.

I tecnici della Biogliopesi, Carlo Sirio e Roberto Marangon, si dicono molto soddisfatti delle prestazioni delle due atlete.