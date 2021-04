Un'interrogazione dal gruppo comunale del PD sull'area delle "Ex Cave" del Favaro di Biella. "Premesso che la riqualificazione dell’area “ex cave” è stata avviata da questa amministrazione solo nel mese di settembre 2020 - si legge sul documento ufficiale - ovvero a distanza di ben 15 mesi dall’affidamento dei lavori all’impresa aggiudicataria della gara di appalto, avvenuto a giugno 2019; la progettazione dell’opera era stata sviluppata dalla precedente amministrazione in forma partecipata attraverso il dialogo con i cittadini e le associazioni del quartiere e si inseriva in un più grande quadro di investimenti in ambito turistico e di valorizzazione della montagna; i lavori sono terminati da poche settimane con generale soddisfacimento espresso dai cittadini, a conferma della proficua scelta del modello partecipativo; si rileva però l’assenza di una serie di lavorazioni previste nel progetto esecutivo: esecuzione di segnaletica orizzontale nella zona asfaltata (per la sosta ordinata delleautovetture) ed attraversamento pedonale in corrispondenza dell’imbocco al sentiero della Madonna; fornitura e posa di cestoni portarifiuti; costruzione di barbecue (previsto nella sagoma del basso fabbricato in pietra, demolito); posa di bacheche informative sui sentieri e sulla storia dell’attività estrattiva; completamento della stazione di riparazione delle biciclette; sostituzione dei serramenti nei servizi igienici; a completamento dell’area attrezzata che - seppure in un periodo contrassegnato da scarsamobilità - riscuote già il favore e l’utilizzo da parte di escursionisti e turisti, si potrebbero prevederele seguenti piccole opere aggiuntive: delimitazione di uno spazio libero in corrispondenza dell’ingresso della sede degli alpini conposa di segnaletica zebrata (per facilitarne l’approvvigionamento e la movimentazione dimateriale durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche); posa di pietre di medie dimensioni a delimitazione della zona a prato (già rovinata dal passaggioimproprio di autovetture); intonacatura del manufatto in blocchi (all’interno ci sono i contatori ENEL); spostamento del cartello stradale di ingresso all’area che ora copre il cartello toponomastico “Piazza Cesare Vergnasco”; posa di telecamera per evitare l’abbandono di rifiuti e macerie dietro il fabbricato; sostituzione delle reti delle porte nel campo di calcio".

Fatte queste premesse il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente "per conoscere la tempistica con cui verranno completati gli interventi sopra elencati. Inoltre, in previsione e a supporto di iniziative ed attività legate al riconoscimento di “Biella Città Alpina dell’anno 2021” sarebbe importante programmare la sistemazione arborea della scarpata disboscata con la messa a dimora di arbusti fioriti (azalee, rododendri, ginestre), aggiungendo una fontanella nell’area ricreativa".