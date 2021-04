Cresce l'attesa a Biella per il Giro d'Italia, 12 eventi in agenda: ecco il calendario degli eventi collaterali

Il comitato organizzatore di Biella del Giro d’Italia scalda i motori ed è pronto ad annunciare il calendario degli eventi collaterali a supporto della terza tappa Biella-Canale di lunedì 10 maggio 2021.

I due tavoli presieduti dagli assessori Giacomo Moscarola e Massimiliano Gaggino, dopo una serie di incontri settimanali, hanno definito un programma il più flessibile possibile e che può essere compatibile con eventuali restrizioni a causa della pandemia in corso. Il calendario resta suscettibile di modifiche o integrazioni nel rispetto della normativa anti-Covid. Il primo antipasto si è registrato giovedì 8 aprile.

Il Comune di Biella, grazie al coinvolgimento di Ener.Bit e della società Semperlux dei fratelli Lunghi, ha illuminato di rosa il Battistero, simbolo della città, per aderire al progetto l’Italia in Rosa di Rcs Sport. A un mese esatto dalla partenza del Giro d’Italia ogni località di tappa provvede a illuminare di rosa un monumento o un punto caratteristico della propria città. Il calendario eventi, in modalità streaming, si aprirà il 22 aprile (alle 21,30) con una di-retta di presentazione della Grande Partenza e del 90° anniversario della maglia rosa con ospiti, tra gli altri, il giornalista sportivo Marco Pastonesi e l’opinionista “Ciccio” Graziani con il coinvolgimento di Fondazione Fila Museum.

Da sabato 1 maggio scatterà, invece, l’iniziativa vetrine in rosa con il coinvolgimento dell’assessorato al Commercio. Primo momento clou domenica 2 maggio con l’inaugurazione del monumento “Espressione Alpina” ideato da Paolo Barichello per la sezione di Biella degli Alpini candidata a ospitare l’Adunata Nazionale del 2023. Su questo tema seguiranno altre numerose soprese. Sabato 8 e domenica 9 maggio la Città di Biella si vestirà letteralmente di rosa con una lunga serie di appuntamenti no-stop che vedranno anche il coinvolgimento, tra gli altri, di Fondazione Marco Pantani e Miky Boys “Contro il bullismo” onlus.

Spiegano gli assessori Giacomo Moscarola e Massimiliano Gaggino: “Nonostante le innumerevoli difficoltà a causa delle restrizioni per la pandemia, si è lavorato per realizzare un calendario frizzante, vivace, dinamico e colorato di rosa prevedendo attività che si possono svolgere indipendente da come si evolverà l’emergenza sanitaria. Sono state privilegiate iniziative in streaming e all’aria aperta proprio per agevolare il desiderio di poter offri-re a tutti il coinvolgimento pur nel rispetto delle regole. Un grazie a tutti coloro che stanno collaborando per la riuscita degli eventi”.

Aggiunge il vicepresidente del comitato organizzatore Corrado Neggia: “Questo evento ri-pristina il feeling tra Biella e il Giro d'Italia. Proprio per tingere ancora di più questo tessuto rosa, ritengo essenziale dare uno sguardo al passato, per non dimenticare la poesia che lega il Giro alla nostra Città, con un occhio al presente e un altro al futuro. Si tratta di ripartire e questa terza tappa è la pennellata giusta per tirare la volata ad un domani davvero roseo alla faccia della pandemia. Cito e ringrazio di cuore la signora Tonina, la sua fami-glia e Stefano Bagnolini per il coinvolgimento non solo di etichetta della Fondazione Pan-tani, ma per la sensibilità e la fattiva presenza agli eventi giovanili e amatoriali che caratterizzeranno questo appuntamento nel ricordo di Marco, campione, amico e leggenda sulla sua, nostra, montagna: Montagna Pantani”.

PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI GIRO D’ITALIA

ASPETTANDO LA MAGLIA ROSA

Quando: giovedì 22 aprile (ore 21,30). Dove: modalità streaming

Collegati in diretta con la sede di Fondazione Fila Museum il giornalista sportivo, storica firma della Gazzetta dello Sport, Marco Pastonesi e il celebre opinionista Francesco “Cic-cio” Graziani. In dialogo con Annalisa Zanni e Stefano Zavagli. Diretta dedicata ai 90 anni della Maglia Rosa e alle 3 tappe della Grande Partenza. Ospiti a sorpresa.

INAUGURAZIONE VETRINE IN ROSA

Quando: da sabato 1 maggio. Dove: tutta la città

A 10 giorni dall’arrivo della maglia rosa, la città si veste a festa in tema con il Giro. Il comi-tato locale invita commercianti e cittadinanza ad allestire vetrine e balconi dedicati alla bi-cicletta e alla Grande Partenza.

INFOPOINT E SELFIE AREA “ASPETTANDO IL GIRO”

Quando: 1, 2, 8, 9 maggio (dalle 14). Dove: via Italia (Trinità)

Stand informativo sugli eventi collaterali e sulla partenza della tappa Biella-Canale. Presenti Fondazione Pantani e Miky Boys “Contro il bullismo”. Iniziative interattive per scopri-re Biella Città Creativa UNESCO e il turismo del territorio. Diventa protagonista facendoti una foto celebrativa nel ricordo del Pirata.

INAUGURAZIONE “ESPRESSIONE ALPINA”

Quando: domenica 2 maggio (ore 19). Dove: piazza Duomo Installazione temporanea realizzata dall’artista Paolo Barichello a sostegno della candida-tura di Biella per l’Adunata Nazionale Alpini 2023. Alle 19 presentazione, cerimonia di alza bandiera, accensione e illuminazione della penna tricolore. Alla presenza della Fanfara Ana Sezione di Biella.

CICLOPEDALATA BIELLA-OROPA “MONTAGNA PANTANI”

Quando: sabato 8 maggio (ore 14). Dove: piazza Cisterna (Piazzo) Raduno e partenza della Ciclopedalata a Oropa dedicata alle imprese di Marco Pantani. Manifestazione aperta a tutti senza vincolo di classifiche e limite di tempo. Organizzazione CSEN/Pedale Cossatese con Fondazione Pantani/Fans Club Pirata Piemonte e dintorni. Inoltre CSEN organizzerà le seguenti manifestazioni: prima, seconda e terza tappa “Pollone Bici Tour” (1, 2, 8 maggio) settore strada; tour “Favaro-Oropa” (8 maggio) settore fuoristrada; Tour della Baraggia “Savana Biellese” (9 maggio) settore fuoristrada; tour Bielmonte-Alpe di Mera-Bielmonte (28 maggio), settore fuoristrada.

CICLOTURISTICA “PEDALATA ROSA” PER TESSERATI

Quando: domenica 9 maggio (ore 9). Dove: via Italia/piazza Vittorio Veneto Manifestazione cicloturistica non agonistica su strada by UCAB Biella. Circuito cittadino.

GIOVANISSIMI SUI PEDALI – 1° TROFEO MARCO PANTANI

Quando: domenica 9 maggio (ore 9,30). Dove: via Italia/piazza Vittorio Veneto Gara riservata ai tesserati FCI di età tra i 7 e i 12 anni: 6 partenze e 6 arrivi per ogni anno d’età. Strada asfaltata, circuito cittadino.

UNA MAREA DI BANDANE: PIRATA DAY!

Quando: domenica 9 maggio (ore 14). Dove: zona Fons Vitae

Ritrovo dei fans di Piemonte e dintorni di Marco Pantani. Sfilata in via Italia con Fondazione Pantani e ospiti speciali. Momento celebrativo presso area stand/infopoint e selfie mo-ment. Collegamento video con mamma Tonina Pantani (evento in streaming).

SHORTRACK/GIMKANA “SCUOLA IN ROSA” – 1° TROFEO MIKY BOYS Quando: domenica 9 maggio (ore 14,30). Dove: giardini Zumaglini Ritrovo partecipanti eventi giovanili

FCI/UCAB e successiva partenza.

ASTA BENEFICA CON GADGET E CIMELI DELLE FONDAZIONI

Quando: domenica 9 maggio (ore 16,30). Dove: giardini Zumaglini

Ritrovo collettivo dei partecipanti (e aperto al pubblico) alle iniziative di giornata con mo-mento benefico a favore di Fondazione Pantani e associazione Miky Boys. Collegamento video con mamma Tonina Pantani (evento in streaming). A seguire premiazione concorso “Vetrine in Rosa”.

SHOW E MUSICA ITINERANTE CON SPECIAL GUESTS

Quando: 8 e 9 maggio (durante gli eventi). Dove: Biella Piazzo e Centro Programma artistico realizzato per coinvolgere famiglie, giovani e tifosi. Animazione e mu-sica a cura di Gianni Drudi e Niccolò Poratelli. Il celebre artista romagnolo (Re del Fiky Fi-ky) presenterà il suo brano di successo “Pedala Pirata”, colonna sonora ideale degli eventi collaterali. Il gettonato Dj, vocalist e produttore biellese intratterrà invece il pubblico più giovane con le hit del momento.

N.B.: Il presente programma è suscettibile di modifiche o integrazioni a seconda dell’andamento della pandemia, nel rispetto della normativa in vigore anti-Covid.