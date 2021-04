Unidee Biella, Rossella Ravagli dirigerà il Corso Triennale di alta formazione in Moda Sostenibile

È con grande piacere che Accademia Unidee annuncia l’arrivo di Rossella Ravagli quale direttrice del nuovo corso di Moda Sostenibile presso la nostra sede a Biella alla Fondazione Pistoletto - Cittadellarte. Il corso prevede oltre 2400 ore di formazione in tre anni, corsi teorici, teorico-pratici, laboratori. Grande attenzione verrà data agli studenti e al loro rapporto con le aziende di eccellenza della manifattura locale e internazionale legata al tessile propria del territorio biellese.

Gli studenti avranno la possibilità di acquisire esperienza pratica proprio attraverso la collaborazione con le aziende di un territorio così ricco in termini industriali, legato alla filiera della moda e allo stesso tempo così sensibile alle tematiche ambientali. Rossella Ravagli da oltre 20 anni lavora per creare la cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità a livello globale. Dal 2008 al 2020 è stata "Head of Corporate Sustainability and Responsability" presso Gucci, dove ha creato e guidato il dipartimento CSR (Corporate Sustainability and Responsability), ha presieduto commissioni di sostenibilità e comitati etici ed è stata Board Member del SAI (Social Accountability International). Vanta importanti relazioni con i principali stakeholder globali, è Advisory Board Member e Strategic Advisor in varie organizzazioni.

Inoltre è autrice di articoli e pubblicazioni di rilievo su questi temi. Dice di sé: “Nel mio percorso professionale ho sempre dato ampio spazio alla formazione quale leva per avviare un percorso di cambiamento e al rapporto con le generazioni future attraverso collaborazioni con Università e percorsi di mentoring. Sono quindi onorata ed entusiasta di collaborare con la Fondazione Michelangelo Pistoletto e Accademia Unidee in cui ritrovo allineamento di valori e contenuti nella missione comune da perseguire.” Per quanto riguarda la direzione del corso di Moda Sostenibile Rossella Ravagli dichiara che il corso “rappresenta una risposta alle richieste delle nuove generazioni di strumenti e competenze per generare una trasformazione innovativa e inclusiva nel mondo del fashion a beneficio delle persone e dell’intero pianeta. Sarà un percorso guidato in ogni fase dal potere immaginativo ed evocativo dell’Arte, quale fonte di ispirazione continua nel legame indissolubile con la Moda e il design e che condurrà gli studenti nell’era rigenerativa attraverso un rinnovato rapporto con la natura, il tempo e la bellezza”.