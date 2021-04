Operazione Ostriche e Champagne, il quarto arrestato era ricercato dal 2013

Nell’ambito dell’operazione “Ostriche e Champagne” che ha condotto all’arresto, ad opera della Polizia di Stato, di quattro cittadini romeni facenti parte di un un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti aggravati in danno di magazzini di prodotti agro-alimentari dell’intero territorio piemontese, gli investigatori della Squadra Mobile di Vercelli, all’atto del rintraccio del quarto uomo che si era reso inizialmente irreperibile, hanno scoperto che lo stesso era ricercato dal 2013.

Nello specifico il quarantadue cittadino romeno residente a Torino e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, era da tempo ricercato sul territorio nazionale poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Giudice di Torino che lo condannava alla pena della reclusione di circa due anni per aver commesso dal 2009 al 2013 molteplici reati contro il patrimonio che vanno dal furto aggravato alla ricettazione. Lo stesso era riuscito a sottrarsi per circa 8 anni alla cattura in quanto dall’anno 2013, nei giorni immediatamente successivi alla condanna, aveva cambiato, probabilmente in Romania, cognome.

Proprio la modifica delle generalità aveva consentito al malvivente di eludere, per un periodo così lungo, i controlli di Polizia e quindi l’esecuzione del provvedimento di cattura. Tale stratagemma non sfuggiva però agli investigatori della Terza Sezione della Squadra Mobile che, oltre all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguivano il provvedimento definitivo di cattura, associando, dopo gli atti di rito, il malvivente alla locale Casa Circondariale.