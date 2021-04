Comunità di Coggiola in lutto per l'improvvisa scomparsa di, mancata ieri all'ospedale di Novara a soli 60 anni. A detta di chi la conosceva era una persona riservata e ha lavorato per molti anni negli uffici dell'ASL di Valle Mosso e Cossato come impiegata amministrativa. I funerali avranno luogo a Coggiola domani, martedì 13 aprile alle 15.30, partendo dalla chiesa parrocchiale.