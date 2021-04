Da oggi si torna in zona arancione: Cosa cambia per scuole, spostamenti e attività

Addio zona rossa, bentornata zona arancione: da oggi in tutto il Piemonte (tranne che in provincia di Cuneo) si torna arancio. Un sospiro di sollievo soprattutto per le attività commerciali bloccate dalla zona rossa: riaprono anche parrucchieri ed estetisti e torneranno gli ambulanti non alimentari nei mercati. Per i bar è consentito solo l’asporto fino alle 18, per i ristoranti fino alle 22; sempre permessa la consegna a domicilio. Riaprono i negozi al dettaglio, mentre nei weekend è prevista la chiusura di centri commerciali ad eccezione però di eventuali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, lavanderie e tintorie, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno.

Per quanto riguarda gli spostamenti, non è possibile uscire dal proprio comune di residenza salvo rari casi ma, per girarvi all'interno, non è più necessaria l'autocertificazione. Sono di nuovo consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia. Le visite ad amici o parenti sono consentite una sola volta al giorno e nello stesso comune ad un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Resta attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Si torna a scuola regolarmente in presenza al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori in tutto il Piemonte, sempre ad eccezione della provincia di Cuneo, che uscirà dalla zona rossa solo a partire da mercoledì 14 aprile. Per quanto riguarda lo sport, sono consentite l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale. Aperti i centri sportivi; restano chiusi impianti sciistici, piscine e palestre.

Tutti i dettagli in merito a spostamenti, aperture e limiti possono essere consultati sul sito del governo, alla sezione FAQ: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?fbclid=IwAR1RqMM_6kqBBkiv5sYjOcFSFg8SplTmeAQWufmOHwufJ9rfGh9DlWZO4AU#zone