Cossato, beccato dai Carabinieri l'autore dei danni alle auto in sosta

Erano aumentate notevolmente le denunce di danneggiamento di auto presentate alla Stazione Carabinieri di Cossato nelle scorse settimane. Il nostro giornale ne aveva dato notizia e ampio risalto nelle scorse settimane (leggi qui). Comprendendo il notevole danno causato alle ignare vittime per le impreviste e onerose spese di riparazione, gli inquirenti si erano sin da subito riservatamente attivati per interrompere la vile condotta seriale.

Gli episodi analizzati presentavano tutti le stesse modalità: l’autore prendeva di mira autovetture nuove lasciate correttamente in sosta nei parcheggi di Cossato adiacenti ai centri commerciali e le rigava nelle fiancate della carrozzeria utilizzando un oggetto metallico. Proprio dall’analisi del modus operandi, ripetuto in maniera quasi ossessiva, i militari hanno ristretto il cerchio attorno al presunto responsabile. E’ stato necessario organizzare mirati servizi eseguiti dai carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo di Cossato nei luoghi frequentati dal sospettato, che per rendere più difficile la sua localizzazione si spostava con un monopattino elettrico, sino a quando i militari lo hanno colto in flagranza mentre si apprestava a graffiare la carrozzeria di una nuovissima utilitaria regolarmente parcheggiata alla periferia della città.

L’uomo, un 77enne di Cossato e vecchia conoscenza dell’Arma già in passato protagonista di analoghe condotte, è stato bloccato ed accompagnato in caserma dove gli è stato contestato l’addebito e sequestrato il punteruolo. Ricostruita la vicenda, dal Comando di via Marconi è partita una dettagliata informativa diretta alla Procura della Repubblica di Biella.