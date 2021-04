Biella piange la morte dell'Alpino e ristoratore Giovanni Coda Caseia

Città di Biella in lutto per la morte di Giovanni Coda Caseia, scomparso all'età di 81 anni. Alpino, è stato uno dei soci fondatori del gruppo di Cossila San Giovanni fin dal 1997. Noto nel territorio anche per la sua attività di ristoratore: per più di 30 anni, infatti, è stato il titolare della storica Trattoria Cappelle di Oropa.

A ricordarlo il nipote e attuale capogruppo di Cossila Mauro Coda Caseia: “Era una persona rara ed un gran lavoratore. Di quelle che non si incontrano più. Ha sicuramente lasciato un segno in seno alla comunità”. Il funerale, tenuto dalle Onoranze Funebri DeFabianis, sarà celebrato a Biella nella chiesa parrocchiale di Cossila San Giovanni mercoledì 14 aprile, alle 15.