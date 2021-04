Campeggio per famiglie, quale scegliere per una vacanza indimenticabile?

Andare in vacanza con i propri bambini non è sempre facile, in particolare se si vuole fargli trascorre una vacanza indimenticabile sotto tutti i punti di vista. Per chi è alla ricerca di un consiglio, il campeggio Garden Paradiso a Jesolo è senza ombra di dubbio una delle scelte più appropriate. Vediamo il perché di questa affermazione.

Jesolo è una delle località turistiche tra le più gettonate in tutta l’Italia. Località che può offrire una serie di intrattenimenti e di attività da fare con tutta la famiglia. Attività, che racchiudono gite in bicicletta, giornate di giochi in spiaggia e visite ai parchi di divertimento a Jesolo e nelle sue vicinanze.



Per avere la possibilità di godere appieno di ogni istante della propria vacanza, è importante fare la scelta più appropriata per il proprio soggiorno. Il campeggio Garden Paradiso si presta a essere una scelta ideale per una serie di servizi che è in grado di offrire. Vediamoli più in dettaglio.



Spiaggia privata a disposizione dei clienti



Divertirsi in spiaggia con i propri figli è uno dei passatempi più divertenti delle vacanze estive. Proprio per questo, il Garden Paradiso offre ai propri ospiti una spaziosa spiaggia dove sono presenti aree gioco e una scuola di windsurf e catamarano per avvicinarsi a questi due sport acquatici.



Inoltre, nelle giornate di lunedì e giovedì è possibile eseguire una escursione a bordo del galeone Jolly Roger. La ciurma del galeone, è pronta a portare grandi e piccini alla scoperta del mare che si trova innanzi a Jesolo.



Mini club per bambini



Un team di animazione simpatico e affiatato è pronto a far divertire bambini e ragazzi di ogni età durante tutto l’arco della giornata. Da giochi di gruppo sulla spiaggia ad attività sportive che permettono di divertirsi all’aria aperta. Il mini club è una scelta che permette di beneficiare degli influssi positivi che le vacanze al mare possono offrire.



Inoltre, durante la stagione estiva sono molte le attività e i divertimenti a tema anni 60-70-80 che vengono realizzate sotto forma di spettacolo in prima serata.



Spa e Wellness area



Per rendere ancora più indimenticabile e piacevole la vacanza a Jesolo, dal 2020 il Garden Paradiso ha deciso di offrire ai propri ospiti una zona wellness dove rilassarsi e farsi coccolare.



La vasca idromassaggio, il bagno di vapore e i trattamenti di bellezza permetteranno a chi sceglie di visitare la zona Wellness di tornare a casa rilassato e pieno di energia. Soluzione ideale per tornare al proprio lavoro in perfetta forma.



Prenotare un soggiorno con la propria famiglia presso il campeggio Garden Paradiso di Jesolo , permetterà di trascorrere una vacanza indimenticabile sotto ogni punto di vista. Per fare questo, è bene prenotare il prima possibile il proprio posto per non rischiare di trovare il tutto esaurito. Un campeggio con tali servizi, è tra le scelte preferite da migliaia di persone che ogni giorno decidono di trascorrervi le proprie vacanze. In questo caso, vale sempre il detto “chi prima arriva, meglio alloggia”.