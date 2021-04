Ronco, l'ASD La Biellese si aggiudica la gestione dell’impianto sportivo

È stata l'ASD La Biellese ad aggiudicarsi l'affidamento della gestione dell’impianto sportivo “Giuseppe Angelico” di Ronco. A gennaio 2021, infatti, l'amministrazione guidata dal sindaco Carla Moglia annunciava la revoca della concessione da parte dell'AS Ronco Biellese (leggi qui). Ad annunciare la nuova gestione è il club stesso, che in una nota stampa ufficiale scrive: "Abbiamo partecipato al bando così come altre Società del territorio, presentando un progetto di rifunzionalizzazione a uso pubblico, seguendo le linee guida dello stesso, di grande qualità sociale e sportiva; questo è stato valutato dalla commissione aggiudicatrice con il massimo punteggio: 100 punti su 100".

La struttura sarà gestita dall'ASD La Biellese a partire dal 1° luglio 2021, data di scadenza della concessione, per i prossimi dieci anni e, secondo quanto dichiarato dai vertici della società, si trasformerà in un luogo di aggregazione e integrazione al servizio della cittadinanza e non solo del Club. "Il progetto ha un approccio improntato a criteri di efficacia, efficienza, ecosostenibilità e trasparenza; tende, inoltre, alla coesione sociale, allo sviluppo della cultura sportiva e al rispetto per l’ambiente". Attualmente l’area dispone di un campo da calcio a undici in erba, di spogliatoi, campo di allenamento in terra, un campo da bocce, un campo da basket e un punto ristoro.

"Oltre a consolidare il rapporto con il territorio - concludono -, quale volano per stimolarne la crescita economica e sociale, ASD La Biellese affronta oggi un nuovo importante passo avanti lungo il proprio percorso di rinnovamento societario, aggiudicandosi la gestione di un nuovo polo sportivo dopo gli spazi adiacenti lo stadio “Pozzo-La Marmora” recentemente rinnovati in Città".