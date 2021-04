Anffas Biellese, conclusa la campagna: vaccinati dipendenti, volontari e ospiti

Si è conclusa la campagna vaccinale per l’Anffas Biellese. Nei giorni scorsi sono state vaccinate 110 persone, 50 tra dipendenti e volontari e 60 ospiti dei centri diurni e delle diverse strutture d’accoglienza presenti sul territorio. “Dobbiamo ringraziare l’Azienda sanitaria locale che ha mantenuto le promesse fatte dalla Regione Piemonte” è il commento della presidente dell’associazione, Maria Teresa Rizza.

“Le vaccinazioni sono state eseguite nell’arco di quattro giorni. Ci è stata assicurata una grande qualità di servizio senza correre il rischio di assembramento per le persone con disabilità. Abbiamo utilizzato tutti i nostri mezzi in dotazione per garantire gli spostamenti e la risoluzione di alcune problematiche logistiche - spiega ancora Ivo Manavella -. Alla fine il bilancio è più che positivo. Tutti siamo stati vaccinati nel pieno rispetto delle tempistiche e delle procedure previste dalle leggi e dalle norme in materia”.