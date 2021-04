Secondo tempo da dimenticare e il Teens Basket Biella alza bandiera bianca: Al forum‎ vince Collegno 55-67

Con un secondo tempo da dimenticare (appena 20 punti segnati contro i 37 avversari) il Teens Basket Biella ZetaEsse Ti perde 55-67 al Forum contro un ottimo Collegno, subendo così la seconda sconfitta stagionale in tre partite giocate tra le mura amiche. E dire che il match si era messo sui binari giusti, con la squadra di coach Gianpiero Bertetti (in quintetto con Pasqualini, Murta, Borgialli, De Simone, Castagnetti) avanti 14-5 dopo 7 minuti, 23-11 a 8' dalla pausa lunga.

Sul +12 però capitan Murta e compagni iniziano a sbandare, subiscono la pressione difensiva di un Collegno più presente mentalmente e più reattivo fisicamente e alzano bandiera bianca contro la zona degli ospiti. Il Teens riesce a recuperare un primo parziale di 15-2 per Collegno con una tripla a testa di Murta e Bergamaschi, chiudendo il primo tempo avanti 35-30. Ma si arrende alla seconda accelerazione della squadra di coach Spanu, ‎che dal 40-34 non sbaglia più nulla fino al 45-57 che chiude il match già alla terza sirena.

Biella paga l'assenza di un play di ruolo (il rientro di Dotti è previsto domenica prossima a Borgomanero), le troppe palle perse (18) ed errori banali vicino a canestro, come dimostra il "misero" 14/46 da due punti. Borgialli a parte (8 punti, 13 rimbalzi, 4 assist e 20 di valutazione), il resto della squadra ha subito la fisicità e l'energia di Collegno.

"Sul 23-11 abbiamo smesso di eseguire ciò che avevamo preparato in settimana» ha detto a fine partita coach Bertetti «e siamo usciti mentalmente dalla partita. Perdere contro una buona squadra come Collegno ci può stare, ma non in questo modo". Il Teens ora dovrà rimboccarsi le maniche e preparare al meglio la difficile trasferta in programma domenica prossima alle 18 sul parquet della capolista College Borgomanero.

Tabellino

Teens Basket Biella ZetaEsse Ti-Collegno ‎Basket 55-67 (17-11; 35-30; 45-57).



Biella. Pasqualini 3, Murta 15, Borgialli 8, De Simone 9, Castagnetti 4, Bergamaschi 3, Cerri, Maffeo 5, Squizzato 8, Vercellino, . Ne: Cena, Angelino. Allenatore: Gianpiero Bertetti.

Collegno. Russano 10, Agbodan 15, ‎Tuninetto 15, Di Matteo 7, Trovato 11, Ferro, Framarin, Mortarino 6, Cerruti 3, Utieyn, . Ne: Villata, Delnevo. Allenatore: Marco Spanu.