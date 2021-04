Pallavolo, Ilario Ormezzano SPB corsara sul campo del Cus Torino: Finisce 3-1

Alla ripresa del campionato di Serie C, dopo tre settimane di stop a causa della pandemia, la Ilario Ormezzano SPB torna in campo a Torino, contro il Cus. E torna a mettere a segno punti importanti per la classifica: il 3-1 in favore dei ragazzi di coach Carlos Di Lonardo è frutto di una partita giocata bene, dominando, salvo che nel terzo set, nonostante l'assenza di Scardellato e con i gemelli Frison a mezzo servizio.

Tutto veramente molto facile nei primi due set, con il sestetto biellese padrone del campo grazie al muro difesa e contrattacco che permette all'SPB di chiudere il primo periodo 25-18 e il secondo 25-20. Nel terzo parziale, complice il rilassamento fisiologico dopo due set giocati davvero bene, il Cus Torino cerca di riaprire la gara, alzando il livello di gioco e portandosi prima sul 19-10, poi 23-17. A quel punto, la Ilario Ormezzano ha una reazione d'orgoglio che porta capitan Gallo e compagni ad agguantare la parità a 24, ma due errori in attacco consentono alla formazione di casa la chiusura sul 26-24.

Nella quarta frazione sembra tutto in discesa per il sestetto di coach Di Lonardo che va avanti sul 6-1 in un battito di ciglia, ma poi subisce il ritorno del Cus, che pareggia il conto a 9. È però l'ultimo sussulto dei torinesi: dopo aver prodotto lo sforzo per tornare in parità la formazione di casa perde lucidità e apre la strada alla volata dell'Ilario Ormezzano, che chiude set e partita sul 25-16, grazie alla concretezza di Silvestrinia muro e Guala in attacco.

"Diventa difficile giocare questo campionato che si ferma e poi riparte un po' a singhiozzo - spiega coach Carlos Di Lonardo al termine della gara -. Trovare un ritmo partita che permetta alle squadre, a tutte non soloa noi, di avere continuità per tutta la partita è davvero complicato. Abbiamo giocato molto bene i primi due set, poi nel terzo abbiamo mollato un po' e loro sono stati bravi ad approfittarne. Sul 24 pari abbiamo sbagliato di poco un paio d'attacchi e abbiamo concesso la frazione a Torino. Nel quarto periodo i ragazzi sono ripartiti alla grande e abbiamo vinto a 16, in pieno controllo del match. Sono molto contento per questa vittoria, soprattutto per i ragazzi, perché hanno visto premiato il loro il lavoro in allenamento: non era facile andare a vincere in trasferta praticamente senza tre titolari, ovvero il 50% del sestetto base. In palleggio ha giocato quasi tutta la partita Umberto Rastello al posto di Emanuele Frison, che piano piano sta recuperando dal suo infortunio alla caviglia; come opposto ha giocato, e molto bene, Luca Guala e in banda c'era Edoardo Gallo, che ha disputato un ottimo match, al posto di David Frison. Ho sempre detto che la nostra è una squadra completa, con una panchina di lusso, e i ragazzi lo hanno dimostrato vincendo fuori casa una gara sicuramente non facile".

CUS TORINO - ILARIO ORMEZZANO SPB 1-3

Parziali: 25-12, 27-25, 26-24

SPB: Rastello, Ricino 12, Gallo 8, Solivo, Marchiodi 3, Frison D. 10, Brusasca 3, Guala 18, Frison E., Bagnasco 1,Silvestrini 8, Vicario e Ramella Santin liberi. Allenatore: Carlos Di Lonardo. Assistente: Federico Barazzotto.