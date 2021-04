Calcio, La Biellese torna in campo e vince 3-0 contro l'Atletico Torino FOTO

Bella vittoria per La Biellese: dopo lo stop causa covid in atto da mesi, la squadra di calcio della città laniera è tornata in campo nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, per una partita allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella contro l'Atletico Torino. I bianconeri si sono portati a casa un 3-0: dopo due minuti di gioco è arrivato il primo goal di Simone Menabò, poi all'11esimo del secondo tempo è stata la volta di Dylan Kambo, mentre l'autogol di Torre al 36esimo ha segnato la vittoria netta.

La classifica dell'Eccellenza rimane invariata:

Stresa Sportiva 16

Aygreville Calcio 15

RG Ticino 14

Venaria Reale 13

La Pianese e Borgaro Nobis 12

Verbania e La Biellese 10

Oleggio Sportiva e Città di Baveno 7

L.G. Trino e Accademia Borgomanero 6

Doufour Varallo 5Borgovercelli e Pro Eureka 4

Fulgor Ronco Valdengo, Alicese Orizzonti e Calcio Settimo 3