Sandigliano protagonista dell'ottava edizione del “Valli Biellesi”

Con partenza e arrivo al Relais Santo Stefano SPA insieme al transito per le vie Giuseppe Garibaldi, Cesare Battisti e parte del centro paese, Sandigliano sarà protagonista della 8° edizione del Trofeo “Valli Biellesi", la gara di regolarità per splendide auto storiche inserita nel Campionato Italiano, in cui numerosi team si sfideranno per le strade del Biellese, percorrendo suggestivi itinerari tra cui l'immancabile Panoramica Zegna.

Informazioni sulla manifestazione in programma 16 e il 17 sul sito ufficiale http://www.vallibiellesi-oasizegna.it/index.php.