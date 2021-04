Dal Nord Ovest – Dolore profondo per la morte di una donna di 45 anni

Trino è in lutto per Elena Molzino, segretaria dell’Associazione per l’Archeologia, la Storia e le Belle Arti Tridinum. Aveva solo 45 anni ed era una donna conosciuta e apprezzata per il suo carattere riservato e buono.

Dal papà Domenico, tra fondatori dell’associazione della quale era poi stato anche presidente, Elena Molzino avere ereditato la passione per le attività di Tridinum: come segretaria curava le pubblicazioni, l'organizzazione degli incontri, l’apertura del museo “Gian Andrea Irico”.