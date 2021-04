Grave incidente a Biella Chiavazza, uno dei due conducenti era ubriaco FOTO

Aggiornamento delle 10,50

L'incidente all'incrocio tra via Coda e via Firenze è accaduto intorno alle 22,40 tra una Ford Focus e una Lancia Ypsilon. Il conducente della prima auto, dopo i dovuti controlli, è risultato positivo all'alcol con un tasso superiore a 1,5 g/l. Per questo la Polizia lo ha denunciato e gli ha sequestrato l'auto. Sulla seconda auto viaggiavano invece marito, moglie e due figli piccoli: l'uomo è stato ricoverato in ospedale e se la caverà con una decina di giorni di prognosi, ma sulle condizioni della donna e dei bambini non si hanno ancora notizie. Anche il conducente della Ypsilon è stato sottoposto all'alcol test, ma è risultato negativo.

Il fatto

Non è ancora chiaro il quadro intorno all'incidente avvenuto ieri sera, 10 aprile, all'incrocio tra via Coda e via Firenze a Biella Chiavazza. Dai primi sommari riscontri pare che le auto coinvolte siano due e che i feriti siano cinque in totale. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze.

Insieme a loro hanno agito anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dall'auto alcuni dei coinvolti, rimasti incastrati nell'abitacolo del mezzo che nell'impatto si era ribaltato. Pare che tra i feriti ci fossero anche dei bambini. Su cause e dinamiche indaga ora la Polizia.