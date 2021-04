Aria di primavera, laboratorio di giardinaggio alla Casa Ospitaliera di Sordevolo

Alla Casa Ospitaliera di Sordevolo c’è aria di primavera. Per festeggiare l’arrivo della bella stagione, gli operatori hanno organizzato un laboratorio di giardinaggio in cui insieme agli ospiti hanno trapiantato tante violette, per decorare i terrazzi e i balconi. Alcuni ospiti si occuperanno poi di innaffiarle e curarle. Al termine, torta per tutti.