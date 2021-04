Vigliano Biellese, nuova erogazione dei buoni spesa alimentari

Fino al 7 maggio prossimo è possibile presentare domanda per ottenere buoni spesa alimentari sotto forma di gift card. L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese, infatti, dopo le tornate dello scorso ottobre 2020 e di dicembre 2020 (termine erogazioni febbraio 2021), ha inteso aprire una nuova tranche di erogazione, in attuazione del D.L. “Ristori Ter”), nonché del progetto “Vigliano Solidale".

Le card che saranno assegnate consentono l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità e sono destinate ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica derivante o acuita dall'emergenza sanitaria in atto: ogni nucleo può presentare una sola domanda.

Questi i requisiti di accesso ai buoni: residenza nel Comune di Vigliano Biellese; situazione di bisogno a causa dell’emergenza da Covid-19; indice di situazione reddituale ISR, (parametro riscontrabile nell’attestazione ISEE), che deve necessariamente essere:Minore/uguale ad € 13.338,26 (per un nucleo familiare composta da non più di 2 persone)Minore/uguale ad € 14.338,26 (per un nucleo di 3 persone)Minore/uguale ad € 15.338,26 (per i nuclei familiari di 4 o più persone).

Il Bando completo e le indicazioni per la corretta compilazione della domanda, sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune.