Lo sfogo degli Alpini di Pavignano "sfrattati": "Non tutto ciò che è legalmente corretto è moralmente giusto"

Si torna a discutere sulla scelta della Parrocchia di Pavignano di destinare i locali della sede degli Alpini alla San Vincenzo (leggi qui). A spiegarne i dettagli era stato don Nicu Petre, il parroco di Pavignano, dopo che in frazione erano stati appesi dei cartelli di protesta da alcuni residenti che avevano appreso la notizia.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i diretti interessati, le Penne Nere del quartiere biellese, che hanno diffuso nei giorni scorsi una nota stampa pubblicata qui di seguito:

"Nel 1982 una ventina di alpini in congedo decisero di ricostituire il Gruppo di Pavignano. Con il consenso dell’allora parroco, Don Canale, che concesse a titolo gratuito i locali in Via Strada della Parrocchia per la nuova sede, iniziarono i lavori di ristrutturazione (impianto elettrico e idraulico, pavimenti, perlinatura dei due locali, rifacimento del camino e di un piccolo spazio cucina, creazione dei servizi igienici prima inesistenti). Tutti gli alpini, che ancora ringraziamo, lavorarono gratuitamente per moltissime giornate, spesso provvedendo in prima persona ai costi vivi dei materiali.

Nello stesso anno si poté quindi celebrare l’inaugurazione del nuovo gruppo, con la partecipazione della madrina Gianna Barbera Pessina e la presenza di novantaquattro iscritti al gruppo stesso. Nel 1988, alla presenza del Vescovo, si procedette alla stipula ed alla firma del contratto per l’uso gratuito della sede.

Un ringraziamento particolare va alle mogli degli Alpini, che sempre hanno contribuito con la loro presenza alle manifestazioni, creando un’armonia famigliare e amichevole tra tutti noi.

Passano gli anni, molti Alpini hanno “posato lo zaino a terra”, altri si sono trasferiti e anche alcune delle nostre mogli e amiche ci hanno lasciato. In tutti questi anni tuttavia la sede è stata aperta per tutti i soci ogni venerdì.

Circa sedici anni fa abbiamo accolto a braccia aperte l’arrivo del nuovo parroco, Don Nicola, che sempre è stato invitato a tutte le nostre manifestazioni, ritrovi e pranzi.

Nel 2018 e 2019 abbiamo purtroppo dovuto subire alcuni altri pesanti lutti nella nostra famiglia alpina, e nel 2020 su tutti s’è abbattuta la pandemia del CCovid19: cose che hanno rallentato o reso impossibile ogni tipo di attività.

All’inizio del marzo 2021 cogliemmo voci relative ad uno sfratto della nostra sede, a seguito delle quali chiedemmo un appuntamento col Parroco per un chiarimento. Durante tale incontro, svoltosi il giorno 8 marzo scorso, con la partecipazione di un responsabile della San Vincenzo, Don Nicola ci confermava che la nostra sede ristrutturata ci sarebbe stata tolta, per darla in utilizzo alla San Vincenzo.

Alle nostre contestazioni, il Parroco opponeva - con testuali parole - la sconcertante argomentazione che “Gli italiani sono brave persone, invece i piemontesi sono cattivi”, aggiungendo che la decisione era ormai presa e che entro il 15 settembre avremmo dovuto sgomberare.

La nostra proposta di dividere in due la sede, lasciando alla San Vincenzo il più grande dei due locali (il salone) veniva rigettata con la motivazione che in quel luogo avrebbero tenuto le lezioni di catechismo. Tuttavia, è noto a noi come a tutto il quartiere che presso la parrocchia, l’ex canonica, l’ex oratorio e negli ampi locali sotto la chiesa nuova, vi sono ampi spazi, centinaia di metri quadri, utilizzabili ma da tempo inutilizzati. A tale obiezione, il responsabile della San Vincenzo replicava che nei locali non utilizzati “ci sono troppi lavori da fare”.

La discussione veniva chiusa da Don Nicola con la considerazione testuale “Ma cosa volete ancora la sede, per far cosa? Voi siete tutti vecchi pensionati con al massimo dieci anni di prospettiva di vita”.