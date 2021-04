Rally & Co ai blocchi di partenza per un weekend roboante

Anche il campionato italiano velocità fuoristrada by Fif di ACI sport è ai blocchi di partenza: infatti nel weekend ormai alle porte si disputerà a Solignano in provincia di Parma la prima gara a calendario.

La Scuderia biellese Rally & Co non poteva mancare con l'equipaggio campione italiano 2019 composto da Alberto Gazzetta e Denis Cortese a bordo come di consueto della Ford Fiesta Cosworth gruppo B prototipi, affiancati all'esordio in campionato da Paolo Magagnato e Sergio Callegari sulla loro Suzuki vitara cosworth. Nel nuovo gruppo denominato "formula classic" dedicato a giovani piloti due le vetture schierate dalla rally & co, la Suzuki vitara di Paolo Gazzetta e Andrea Pizzato e la Suzuki Samurai di Riccardo Cairati affiancato da Luca Zerbetto.

Terreno di sfida per i 26 contendenti iscritti a questo primo round di campionato saranno i 2390 metri della pista di Solignano caratterizzata da un tracciato molto tecnico anche se veloce decisamente apprezzato da tutti i driver pur se i nostri biellesi del team gazzetta già attendono l'appuntamento di casa a veglio il 3 e 4 luglio.