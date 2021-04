Dagli ex membri del Coni Biella al sindaco: "Intitolate il PalaPajetta a Gigi Delpiano"

Intitolare il PalaPajetta a Gigi Delpiano. Questa l'idea nata dall'ex presidente del Coni di Biella Gianluca Bernardini, che nei giorni scorsi ha inoltrato l'istanza al sindaco Claudio Corradino e all'assessore allo Sport Giacomo Moscarola. Un'iniziativa nata "a seguito di alcune valutazioni fatte con amici ed ex collaboratori del Coni di Biella - racconta Bernardini - e dopo aver ottenuto il benestare della famiglia. La richiesta è al momento in corso di esame e spero che abbia buone possibilità di essere accettata dall’attuale Amministrazione comunale e fatta propria".

Gigi Delpiano, presidente onorario del Coni Biella, avrebbe compiuto 93 anni ieri, 9 aprile (leggi qui). Stella d'oro al merito sportivo, Delpiano era anche presidente onorario di Pallacanestro Biella oltre che un ottimo giocatore nel tiro a segno a livello competitivo.

Per l'occasione Bernardini ha coinvolto anche gli ex collaboratori dell'ente, a cui ha scritto: "Vi ho informato nel rispetto dei ruoli che avete avuto e della preziosa collaborazione che avete offerto, nel passato, sia a Gigi che a me e per gli importanti ruoli che rivestite attualmente. Se volete appoggiare questa nostra iniziativa, potete farlo comunicando la vostra volontà all’Amministrazione comunale".