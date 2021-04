Dal Nord Ovest - Positivo al Covid ma viola la quarantena: denunciato

Si sono insospettivi vedendolo transitare a forte velocità per il paese e, dal momento che già in passato aveva fatto parlare di sé per reati contro il patrimonio, hanno deciso di seguirlo: i Carabinieri della stazione di Buronzo hanno così scoperto che l'uomo, positivo al Covid, stava violando la quarantena obbligatoria.

La vicenda è di giovedì: una pattuglia della stazione di Buronzo, vendendo transitare velocemente un’autovettura condotta da uno straniero, già noto per aver commesso dei reati contro il patrimonio, ha deciso di seguirla fermando l'uomo sull’uscio di casa. Dall’accertamento in banca dati è emerso che lo stesso era in stato messo in quarantena dall’ASL di Vercelli dal 29 marzo poiché positivo al Covid-19 ma nonostante tale prescrizione, girava per il paese.

Alla luce di tale riscontro, i Carabinieri lo hanno invitato a rientrare immediatamente a casa, provvedendo a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Vercelli per la violazione dell’art. 4 del DL. 19/2020 in relazione all’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie, ovvero “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Oltre a ciò i Carabinieri di Buronzo stanno altresì cercando di accertare se il nordafricano possa aver avuto contatti con altre persone all’esterno della sua abitazione prima del momento del controllo, per scongiurare eventuali contagi.