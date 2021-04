Dal Nord Ovest – Mtbiker cade lungo il sentiero e riporta un trauma cranico perdendo conoscenza

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese questo pomeriggio sulla collina di Torino per un mtbiker caduto. L'incidente è accaduto intorno alle 12 lungo i sentieri che scendono dalla chiesetta del Colle della Maddalena, nel comune di Moncalieri.

L'uomo cadendo ha riportato un trauma cranico commotivo con perdita di conoscenza. Per la localizzazione dell'incidente, su un sentiero impervio, è stata allertata la centrale operativa del Soccorso Alpino che ha attivato la squadra locale. Sul posto sono arrivati due tecnici che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo.

In seguito una seconda squadra del Soccorso Alpino con due medici volontari ha effettuato la valutazione delle condizioni sanitarie dell'infortunato e ha coordinato l'arrivo dell'autoambulanza. L'infortunato è stato stabilizzato, caricato su barella spinale e trasportato all'autoambulanza per il ricovero in ospedale con un codice giallo.