Ancora incidenti sulle strade biellesi. Saranno da chiarire le cause del sinistro autonomo avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 10 aprile. Un'auto è andata a sbattere contro il muretto attiguo alla Provinciale che da Pavignano conduce al comune di Andorno Micca.

Il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118; il mezzo, invece, ha riportato seri danni alla carrozzeria. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale di Biella per i rilievi del caso.