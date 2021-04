Addio Suor Marisa, il ricordo del Monastero delle Romite Battistine

Riceviamo e pubblichiamo:

“L'8 aprile 2021 (la stessa data della morte della Ven. Madre Giovanna Battista Solimani, nostra Madre Fondatrice) è tornata alla Casa del Padre la nostra cara Consorella Sr. Marisa Chiara Marenco' di 93 anni.

Nata a Genova il 13 agosto 1927, laureata in Farmacia, era entrata giovanissima al nostro Monastero di Genova Sturla; ma, a causa dei continui svenimenti della mamma, addolorata per il distacco, dovette lasciare il Monastero, promettendo alla mamma di non ritornarvi , finché ella fosse in vita. Dopo un breve esperimento in Vita Attiva, si rassegnò ad esercitare la professione di Farmacista. Ma, dotata com'era di grande sensibilità e non comune comunicativa, ben presto la sua farmacia divenne per lei occasione di intenso e fecondo Apostolato. Ma, giunta l'ora segnata da Dio per richiamare a Sé la sua mamma, Marisa sentì riaccendersi nel suo cuore la fiamma della vocazione. Si rivolse pertanto a Madre Caterina Carlini, già sua amica e consigliera sin dalla giovinezza e compagna nei pellegrinaggi a Lourdes, ove la Madre Caterina fu miracolosamente guarita da una tubercolosi devastante, dopo di che era stata eletta Badessa del Monastero di Genova; e, in seguito, Fondatrice del Monastero di Trivero.

Madre Caterina l'accolse a braccia aperte; e così, all'età di 52 anni, Sr. Marisa fece ritorno alla Vita Monastica, in cui perseverò sino alla morte, con grande esemplarità, animando la Comunità col suo spirito gioviale, gioioso ed entusiasta, anche quando l'età e l'infermità la costrinsero a letto per circa 4 anni, finché silenziosamente, in punta di piedi, è tornata alla Casa del Padre e all'eterna Comunione con lo Sposo Divino. Lascia dietro di sé un ricordo di serenità e di pace. Abbiamo recitato per Lei il S. Rosario con il nostro Vescovo Sua Ecc.za Mons. Roberto Farinella, il Can. Massimo Minola e alcuni fedeli e oggi, alle 14, saranno celebrati i funerali, dopo di che sarà tumulata al Cimitero del Craviolo di Trivero, nella Cappella del Monastero”.