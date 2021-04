Spesa a famiglie in difficoltà, ultimo giorno per donare punti Esselunga all'associazione Ministero Sabaoth Biella

Sono tante le associazioni del territorio che nelle ultime settimane hanno chiesto ai cittadini solidarietà per ricevere punti Esselunga in scadenza da trasformare in buoni spesa. All'iniziativa, che ha infatti lo scopo di acquistare beni alimentari e di prima necessità per i biellesi in difficoltà, ha aderito anche l'associazione onlus Ministero Sabaoth Biella: per versare i punti si può donare sia in negozio, recandosi al Punto Fidaty o al totem e mostrando il codice a barre della carta dell'associazione (0400162488416) oppure attraverso l'applicazione Esselunga, con cui basterà inserire il codice numerico nella sezione donazione di Fidaty.

Nel pomeriggio di oggi, 10 aprile, i volontari che si occupano della raccolta andranno a fare la spesa che distribuiranno alle famiglie in lista. L'associazione Ministero Sabaoth Biella si occupa di aiutare i cittadini bisognosi grazie alla raccolta alimentare, ma non solo: da poco, nella sede dell'ente in viale Piacenza 32, è stato dedicato un angolo alla raccolta di abiti e vestiti, mentre a breve verrà aperto uno sportello di ascolto psicologico con la dottoressa Cristina Savoca.