Pralungo, giorno speciale per tre signore ospiti dell'Opera Pia Luigi Ciarletti

In questo mese d' aprile alla casa di riposo Opera Pia Luigi Ciarletti di Pralungo si sono festeggiate tre signore: Maria, Bruna e Rosetta rispettivamente di 95, 100 e 106 anni.

“Una bella coincidenza – spiegano dalla struttura - In tempi normali avremmo fatto una festa con i fiocchi con tanto di autorità, parenti e amici che con la loro presenza avrebbero reso ancora più significativo questo traguardo. Le restrizioni attuate per tutelare gli ospiti da questo subdolo virus, che hanno fatto si che la struttura sia da sempre covid free non consentono in questa fase grandi celebrazioni. Vorremmo con questa lettera condividere pubblicamente questo evento e ricordare che le 3 festeggiate hanno potuto godere della vicinanza e dell' affetto di tutto il personale e degli altri ospiti rendendo comunque questo giorno speciale”.