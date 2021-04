Vaccini somministrati in farmacia e primo soccorso: a Città Studi corso per assistenza medica di emergenza

Sono aperte a Città Studi Biella le iscrizioni al Corso di Formazione per Addetto al primo soccorso in Aziende del Gruppo A. Lo schema del recente accordo quadro tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia, definisce le regole del percorso formativo che abilita la figura del farmacista alla vaccinazione e presenta le misure logistiche necessarie per garantire la massima sicurezza ai cittadini coinvolti.

È anche sulla base di tali indicazioni (in farmacia, oggi sede abilitata alla vaccinazione, viene richiesta la presenza di personale Addetto al primo soccorso Gruppo A), e nell'eventualità in cui fosse necessario prestare cure urgenti allo sviluppo di effetti collaterali su pazienti dopo la somministrazione vaccinale, che Città Studi Biella ha riattivato per il mese di aprile il corso presente all'interno del proprio catalogo formativo in tema di primo soccorso.

Il programma prevede due giornate di formazione, il 26 e il 27 aprile, distribuite in 16 ore di attività teorica e pratica. Come previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08, il corso è già rivolto alle Aziende del Gruppo A, ossia la categoria più alta delle tre indicate dalla Legge al fine di modulare l'organizzazione del primo soccorso aziendale. Il percorso formativo mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi a evitare l'aggravarsi dei danni. Curato da personale medico, è a frequenza obbligatoria e per il rilascio dell'Attestato occorre aver frequentato il 90% delle ore di lezione previste.

Il Corso di Formazione per Addetto al primo soccorso in Aziende del Gruppo A si terrà presso la palazzina Formazione Professionale di Corso Pella 10 il 26 e il 27 aprile 2021 nei seguenti orari: 09.00-13.00/14.00-18.00. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Sicurezza telefonando al n. 015.8551122-015.8551136 o scrivendo all’indirizzo e-mail: formazione.sicurezza@cittastudi.org.