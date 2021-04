Vigliano, da oggi lavori di asfaltatura alle rotatorie: ecco come cambia la circolazione

Dal 10 al 16 aprile, per consentire i lavori di asfaltatura sulle strade rotatorie Cervo e Scuole medie e garantire la sicurezza delle persone e delle cose, sono state approvate limitazioni alla circolazione di Vigliano Biellese, mediante divieti di transito e/o sensi unici alternati.

Questo, nel dettaglio, il calendario dei lavori e delle limitazioni, di cui sono già stati preavvisati i residenti e le attività commerciali e produttive con sede nella zona interessata.

Dalle ore 06,00 alle ore 18,00 del giorno 10 aprile 2021: senso unico alternato regolato da semaforo e movieri, sulla via Marconi direttrice nord-sud (Vigliano-Candelo);divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, con esclusione di quelli al servizio della ditta esecutrice dei lavori sulla via Lungo Cervo, nel tratto compreso tra l’entrata del parcheggio posteriore del cimitero e l’intersezione con la rotatoria “CERVO”; dalle ore 07,30 alle ore 18,00 dal giorno 12 aprile 2021 al giorno 15 aprile 2021 compresi: senso unico alternato regolato da semaforo, all’occorrenza integrato da movieri, sulla via Marconi nel tratto di strada adducente la strada rotatoria “CERVO”; dalle ore 07,30 alle ore 18,00 dal giorno 13 aprile 2021 al giorno 16 aprile 2021 compresi: senso unico alternato regolato da movieri, ad avanzamento lavori sulla strada rotatoria “SCUOLE MEDIE”.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, sia necessario un prolungamento dei tempi previsti per i lavori, sarà data tempestiva comunicazione.