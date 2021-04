Riapertura al traffico del Ponte della Pistolesa, i sindaci incontrano la Provincia

Si è svolta giovedì 8 aprile la videoconferenza tra la provincia di Biella e i sindaci di Veglio e di Valdilana relativa agli aggiornamenti sulla chiusura del viadotto sulla SP105, più noto come Ponte della Pistolesa. I tecnici della provincia hanno riferito ai sindaci che, dopo le varie vicissitudini, sono finalmente riusciti ad individuare una ditta proveniente da Napoli, la quale ha accettato l'incarico per la realizzazione dei carotaggi necessari per verificare la situazione sulla frana alla base dei piloni del ponte.

"La ditta ha garantito che interverrà nell'ultima settimana di aprile - spiega il sindaco di Veglio Nicola Marzolla - I tecnici della Provincia hanno affermato che se le indagini e i carotaggi confermeranno che la frana è superficiale e che non ci sono pericoli la strada SP 105 sul Ponte Pistolesa potrà essere riaperta nel giro di un paio di settimane. Speriamo che per metà maggio si possa riaprire la strada al traffico".

Nel corso della videoconferenza, inoltre, i tecnici provinciali hanno confermato ai sindaci di aver affidato all'impresa Bertini i lavori per la sistemazione della frana, ormai storica (2013), che insiste sulla sponda lato Veglio del Ponte. I lavori dovrebbero iniziare a breve e secondo quanto affermano i tecnici della provincia e la DL, anche in caso di riapertura al traffico del Ponte, non dovrebbero esserci disagi per la circolazione.