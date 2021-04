L'opinione di Elena Viotti: "La beffa delle vacanze, la pandemia non entra in aereo"

Non possiamo uscire fuori dalla nostra regione di appartenenza, neppure dal comune o nel comune, in zona rossa, ma… attenzione! Possiamo tranquillamente recarci all’aeroporto deciso per volare in vacanza all’estero, in Spagna per esempio… E poiché alcuni hanno allora sollevato dubbi e interrogativi più che leciti, su questo quanto mai “strano” esempio di grande coerenza da parte delle istituzioni governative, qualche politico, più solerte degli altri, Roberto Speranza (Ministro della Salute), ha pensato di porre una toppa all’incongruenza, una delle tante, del momento, e indovinate come? Attraverso un messaggio su Twitter!

Ecco cosa si può fare: si può partire, ma previo tampone in uscita, doppio in entrata e cinque giorni di quarantena al ritorno dal viaggio. Al ché, le agenzie turistiche e le associazioni di categoria si sono viste arrivare una raffica di rinunce, coloro che si erano informati per la partenza, non si sono fatti più sentire: è il solito pasticcio all’italiana, che si ripete da tempo immemore; si dice, si disfa, si torna sui propri passi, non si capisce più nulla, confusione generale, lamentele, chi ci rimette? Il popolo.

Ma al di là dei vari botta e risposta tra ministri, tra cui un altro tweet del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a sostegno della mobilità europea, e della disperazione di albergatori ed enti del settore italiani, che si sono visti beffare ancora una volta, mi chiedo se un’informazione chiara e diretta, senza toppe dell’ultimo minuto, non avrebbe potuto accontentare e risolvere danni su cui grava l’economia del nostro paese da mesi.

Io non sono un’economista, né tanto meno mi permetto di entrare nel merito di questioni che non mi competono, però, in uno Stato democratico, credo di poter almeno suscitare una semplice riflessione sull’andamento della situazione creata da questa disastrosa pandemia: ritengo che la gente che vuole lavorare, che vive del proprio lavoro, debba essere messa nella condizione di poterlo fare, con tutte le misure necessarie al contenimento del virus, rispettando ogni singolo cavillo legislativo che l’emergenza sanitaria impone per limitare i contagi, per salvaguardare le persone fragili! Dopo che le regole sono state decise e rispettate, adesso gli operatori delle varie professioni, con onestà e chiarezza, devono poter continuare nella loro professione per poter dignitosamente tornare a uno stile di vita adeguato a ciò che avevano conquistato, prima del COVID 19.