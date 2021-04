Con “Contabilità ed Enti Locali” prosegue TRAIN(ING) TO THE FUTURE

Prosegue con un nuovo appuntamento il progetto Train(ing) to the future, che vede il coinvolgimento di un ampio partenariato: oltre alla Provincia di Biella (Capofila) e ad ANCI Piemonte, sono 19 i Comuni biellesi che partecipano in qualità di partner: Biella, Brusnengo, Camburzano, Cavaglià, Cossato, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sordevolo, Tollegno, Valdilana, Villa del Bosco, Viverone.

L'iniziativa è finanziata da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell'ambito di un bando a sostegno di attività volte alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 16 aprile 2021 alle ore 14.00 con il webinar gratuito “Contabilità ed Enti Locali” - iscrizioni a questo link https://bit.ly/31v9V74 - rivolto principalmente ai giovani Amministratori e agli Amministratori di nuova nomina, ma aperto a tutti gli interessati.

Il progetto Train(ing) to the future prevede l’organizzazione di workshop incentrati su tematiche rilevanti e volti a incentivare la partecipazione dei giovani alla vita politica dei loro territori. Conoscere i meccanismi della contabilità pubblica è essenziale per chi amministra o vuole diventare amministratore. Solo conoscendo il funzionamento degli Enti è infatti possibile amministrare consapevolmente gestendo le risorse nel rispetto delle norme in materia.

La formazione è sempre fondamentale, e ancora di più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, per acquisire conoscenze e competenze che potranno supportare il nostro territorio nelle sfide che gli Enti Locali si trovano e si troveranno a gestire.