Giro d'Italia 2021, a un mese dalla partenza il battistero di Biella si illumina di rosa

A un mese esatto dalla Grande Partenza del Giro d’Italia, in programma sabato 8 maggio da Torino, anche a Biella si scaldano i motori per l’arrivo della maglia rosa, con il capoluogo laniero che sarà sede di partenza della terza tappa di lunedì 10 maggio Biella-Canale. Nella serata di ieri il Battistero, monumento simbolo della Città di Biella, si è colorato per aderire al progetto l’Italia in Rosa di Rcs Sport.

La Città di Biella si è aggregata alle altre città sede di tappa nell’illuminare un monumento o un luogo simbolo del proprio territorio. Con questa prima iniziativa, il comitato locale di Biella si prepara ad annunciare un calendario di eventi collaterali in avvicinamento al grande giorno. Gli eventi che si stanno ultimando in queste ore prevedono diverse attività in streaming e appuntamenti all’aria aperta, in maniera tale da garantire le misure di contenimento nel rispetto delle norme anti-Covid. Proprio nelle prossime ore è in programma il tavolo tecnico-sportivo che andrà a definire gli ultimi dettagli.

Il Battistero resterà illuminato di rosa nei giorni che precederanno l’arrivo della corsa, dato che proprio la piazza Duomo sarà al centro della scena. Se bus a ammiraglie sosteranno in piazza Martiri della Libertà, e il villaggio commerciale sarà in piazza Primo Maggio, il Duomo accoglierà il palco sul quale saranno chiamati a salire i corridori prima della partenza. L’iniziativa del Battistero illuminato è resa possibile grazie alla collaborazione con la società Ener.Bit e il coinvolgimento di Semperlux e la famiglia Lunghi.