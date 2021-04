Ginnastica Pietro Micca plaude le giovanissime Arcuno e Sansone FOTO

Sabato 3 aprile sono tornate in pedana le ragazze della ritmica targata Pietro Micca. Due atlete giovanissime, Arcuno Vittoria e Sansone Asia, scendono in campo gara a Candelo per partecipare al Campionato Individuale livello LC e LE. Per il livello LC la giovane Vittoria (classe 2009) presenta un programma nuovo e difficile a palla e clavette. Prima gara in un livello più alto per Vittoria, che nonostante la grande emozione non delude certamente le aspettative.

Con grande determinazione inizia la sua prova di gara con l’esercizio alla palla, presentandosi al corpo giudicante con convinzione e allegria. Performance che le fa guadagnare fin da subito un buonissimo punteggio, infatti Vittoria si posiziona sul podio di questa specialità, indossando la medaglia di bronzo. Continua la sua gara con una nuova esperienza, infatti la giovane atleta si cimenta per la prima volta in un esercizio alle clavette sulla pedana di gara. Nonostante qualche piccolo errore, Vittoria reagisce bene sul campo e conclude con energia la sua performance, guadagnandosi un ottimo punteggio che la fa volare al secondo posto proprio nella specialità alle clavette.

Con grande soddisfazione, conclude la sua giornata in decima posizione nella classifica generale. “Vittoria ha lavorato bene durante la gara, ha dimostrato grinta e passione. Io e le altre allenatrici siamo molto soddisfatte dei risultati che ha ottenuto alla prima prova regionale dopo il lungo stop dato dalla pandemia” queste le parole della direttrice tecnica Marta Nicolo che, insieme alle altre allenatrici Liovina Irina e Rosso Elisabetta, si complimenta con la giovane atleta.

Dopo Vittoria vediamo scendere sul campo gara la coetanea Asia, che gareggia per il livello di eccellenza LE. Asia, anche lei giovanissima atleta, compete per la prima volta nel livello più alto dei campionati Silver, dimostrando coraggio e carattere per tutta la durante della competizione. Presenta i suoi nuovi esercizi a corpo libero, palla e clavette, programma difficile, ma che rispecchia le grandi doti della ginnasta. Scende in pedana con la voglia di dare il meglio e mostrare i grandi miglioramenti dell’ultimo anno di lavoro.

Apre la sua gara alla palla con una coreografia morbida e dolce, testimone l’emozione, commette qualche errore, terminando comunque con una buona esecuzione. Al corpo libero recupera bene e dimostra grande energia. Nonostante la lunga gara, il sorriso che la contraddistingue è sempre presente. Conclude la sua giornata con l’esercizio alle clavette e per quanto la piccola atleta abbia dimostrato grande sicurezza e abilità nell’esecuzione di tre esercizi di difficoltà elevata, la competizione con si conclude a suo favore e non le lascia la possibilità di scalare la classifica.

Di Asia, la direttrice tecnica ci dice: “Asia è una ginnasta giovane che compete per la prima volta in un livello alto. Ha gestito molto bene l’emozione della competizione e nonostante gli errori ha sicuramente dimostrato di essere una ginnasta capace e brillante. Siamo certe che si riscatterà nelle prossime prove, anche in vista del Campionato Nazionale.” Insieme a Marta Nicolo le allenatrici si complimentano con le due ragazze per i grandi miglioramenti nell’anno sportivo e puntano al Campionato Nazionale estivo di Rimini come prossimo obiettivo.