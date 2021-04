Nuovo cambio di colore in Piemonte, ora è ufficiale: Dal 13 aprile si torna in zona arancione

Ormai è ufficiale: da martedì 13 aprile si torna in zona arancione. Un sospiro di sollievo per tutti, ma soprattutto per le tante attività al limite, costrette alla chiusura per troppo tempo (leggi qui). Il passaggio di colore era già stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio (leggi qui), e circa due ore fa sulla sua pagina Facebook il sindaco Claudio Corradino affermava: "In attesa della conferma ufficiale definitiva, vi anticipo che a partire da martedì 13 aprile torneremo zona arancione. Questa è una bella notizia, perché le nostre attività commerciali potranno tornare a lavorare, ci saranno meno limitazioni negli spostamenti e le scuole vedranno anche le classi seconde e terze medie in presenza e le superiori solo parzialmente in Dad (si sta valutando ora al 50%)". Poco fa, anche sui media nazionali, è apparsa la conferma ufficiale. Una scelta dovuta al miglioramento dell'indice Rt, sceso sotto l'1, e della diminuzione dell'incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti, scesa sotto la soglia dei 250.