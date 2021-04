Recovery, Pella nella cabina di regia che gestirà i fondi: "Ottimo dialogo costante con Governo"

“Per spendere in maniera veloce ed efficace le risorse del recovery plan una parte dei finanziamenti deve andare direttamente ai Comuni. Il rischio, altrimenti, è che tra accordi interministeriali, ripartizione delle risorse alle Regioni e successivi bandi o avvisi pubblici per i Comuni, si allunghino di molto i tempi di realizzazione dei progetti. Dobbiamo evitarlo per non sprecare l’occasione unica del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Così ha parlato il presidente di Anci Antonio Decaro in rappresentanza dei Comuni alla conferenza unificata convocata dalla ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, alla quale hanno preso parte il presidente del Consiglio Draghi, numerosi ministri i presidenti di Regione e il presidente dell’Unione delle Province. All’ordine del giorno il Pnrr che Draghi ha illustrato sottolineando la fondamentale importanza di un lavoro in sinergia tra i diversi livelli istituzionali.

Anche il vicepresidente vicario dell’Anci, l'onorevole di Forza Italia Roberto Pella, è intervenuto alla riunione. “Ottimizzare l’impiego dei fondi destinandoli in funzione della competenza è un modo di procedere che ci convince – ha commentato – bene che il dialogo col governo sul Pnrr sia costante. Draghi ha dato a tutti noi la stessa maglia, senza fare distinzioni di ruoli e soprattutto cercando di concretizzare le risorse. Ringrazio il ministro Gelmini per aver convocato la riunione e anche il premier Draghi, che con un dialogo costante ha trasformato l'incontro in una sorta di tavolo operativo".