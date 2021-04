Vivai Scarlatta: I primi nel Biellese specializzati nella cura omeopatica delle piante FOTO

Con l’avvicinarsi della bella stagione, la cura per il proprio giardino e il benessere di piante e fiori sono al centro dell’attenzione di chi ama il verde e la natura. I vivai diventano così un punto di riferimento essenziale non solo per l’acquisto, ma anche per ricevere consigli e consulenza nel campo del giardinaggio. Per chi ama la natura, è importante che l’ambiente non venga contaminato da pesticidi, insetticidi e tutti quei prodotti chimici che, oltre a creare danno a piante ed ortaggi, vanno a nuocere la vita di quegli insetti utili che contribuiscono all’impollinazione e al benessere della flora.

Per risolvere questo problema, Scarlatta si è specializzato nella cura omeopatica delle piante, con una tecnica totalmente innovativa. “Utilizzando specifici prodotti naturali – spiega Davide Scarlatta, titolare dell’azienda – si può curare la pianta facendo in modo che sia essa stessa a emettere sostanze repellenti per gli insetti dannosi e/o produrre un ambiente sgradevole per parassiti e funghi”. Normalmente si è infatti abituati a uccidere gli insetti o curare direttamente la malattia quando questa si è già presentata; ora è invece possibile agire preventivamente rinforzando la pianta in modo che azioni un meccanismo interno di autodifesa senza disturbare gli insetti utili.

Inoltre, i prodotti omeopatici naturali, sono a impatto zero sull’ambiente, made in Italy e non necessitano di alcun tipo di autorizzazione per essere venduti e utilizzati. “Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro da parte dei nostri clienti”, continua Davide. “Prima di venderli al pubblico li abbiamo testati e, dopo aver constatato gli ottimi risultati, da circa 6 anni li consigliamo a chi viene a farci visita”.

Scarlatta presenta un vasto assortimento di prodotti che utilizzano questa nuova tecnica di coltivazione in modo che ogni tipologia di pianta, sia essa da ortaggio o decorativa, ne possa usufruire in base alle proprie caratteristiche. Sia nella scelta che nell’acquisto si verrà affiancati da professionisti esperti che sapranno consigliare in maniera mirata come muoversi per avere sempre piante sane e belle. All’interno del vivaio è possibile non solo acquistare materiali di qualità per il benessere del giardino ma anche immergersi nella natura attraverso il ricco assortimento di piante e fiori, oltre che confrontarsi con persone che, ogni giorno, svolgono con passione e impegno il loro lavoro.

Per informazioni: Scarlatta Piante Via Milano 149, 13900 Biella Chiavazza

Tel: 015/33486

Mail: scarlattadavide@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/scarlattapiante