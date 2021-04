Con l'Accademia Biellese si va alla scoperta del mistero dei Templari

Nel prossimo appuntamento del Laboratorio di Geografia Sacra, tenuto dall'Accademia Biellese, in programma sabato 10 aprile e condotto da Andrea Cogerino in presenza e online, si andrà alla scoperta del mistero dei Templari.

Chi furono i Cavalieri del Tempio? Perché si parla del “segreto dei Templari”? Quale fu il loro reale Fine? Che cosa c’entrano con la Geografia sacra? E col sacro calice del Graal? Si proverà a rispondere a queste e altre domande in una giornata teorico-pratica di geografia sacra.

“La prima parte della serata sarà dedicata alla teoria. Ci disporremo in cerchio e parleremo dei Templari, addentrandoci nel mistero che avvolge la loro storia – spiegano - Sul finire della serata, dopo la conferenza, ci sarà una meditazione guidata per fare esperienza spirituale del Mistero dei Templari. Per info & iscrizioni: info@accademiabiellese.it o chiama il 3519792609”.